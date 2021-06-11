На Львівщині забудовника підозрюють у підробленні документів на будівництво

На підставі низки підроблених документів без узгодження із дійсним замовником будівництва було введено в експлуатацію житловий будинок на території Львова. Підозрюваному загрожує до 5 років позбавлення волі.

Повідомили про підозру керівнику одного з підприємств-забудовників слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Слідчі встановили, що у 2017 році керівник підприємства-забудовника, з метою незаконного отримання дозволу на початок проведення будівельних робіт по одному з об’єктів будівництва на території м. Львова, підробив офіційну заяву. Фігурант умисно зазначив у ній неправдиві відомості щодо дійсного замовника об’єкта будівництва. Після цього подав її до Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

На підставі такої підробленої заяви вказаному підприємству-забудовнику було видано дозвіл про початок будівельних робіт, у якому відомості про замовника будівництва не відповідали дійсності.

У подальшому підозрюваний за попередньою змовою з іншими особами підробив ще низку офіційних документів, без узгодження із дійсним замовником будівництва. На підставі цих документів було введено в експлуатацію житловий будинок на території м. Львова.

За місцем знаходження зазначеного підприємства-забудовника, а також місця проживання його керівника слідчі Головного слідчого управління провели обшуки, у ході яких вилучили документи, що мають значення для досудового розслідування.

Наразі проводяться слідчо-розшукові дії щодо встановлення можливих інших кримінальних правопорушень. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Відповідно до ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ч. 1 ст. 366 КК України (Службове підроблення) підозрюваному може загрожувати до п’яти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Управління комунікації Національної поліції України

за матеріалами Головного слідчого управління