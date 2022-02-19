На Львівщині затримали зловмисника, який погрожував гранатою дружині

Внаслідок події ніхто не постраждав. Фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі.

Сьогодні, 19 лютого, о 14.25 на оперативну лінію «102» надійшло повідомлення від мешканки одного з сіл Стрийського району про те, що її 44-річний чоловік погрожує гранатою.

Негайно було введено спеціальну поліцейську операцію. На місце події виїхали співробітники територіального підрозділу поліції, а також вибухотехніки, бійці спецпідрозділу КОРД та співробітники інших служб поліції Львівщини.

Після перемовин з правоохоронцями зловмисник викинув гранату в річку. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області