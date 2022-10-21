Головний інспектор податкової хотів «підзаробити» на реєстрації податкових накладних

За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури затримано головного державного інспектора Головного управління ДПС у Волинській області.

За даними слідства, інспектор вимагав та одержав неправомірну вигоду від представника одного з ТОВ – 1500 доларів США та 24 тис. грн.

За вказану суму чоловік мав забезпечити безперешкодну реєстрації податкових накладних цього підприємства в Єдиному реєстрі податкових накладних.

На цей час у справі провадяться невідкладні слідчі дії. Після їх завершення фігуранту буде повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Також судом буде вирішене питання про обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсторонення від займаної посади.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Львові, за оперативного супроводу УСР у Волинській області ДСР Національної поліції України .

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури