На Львівщині члену ВЛК повідомили про підозру в одержанні хабаря

За грошову винагороду ортопед-травматолог обіцяв встановити військовозобов’язаному громадянину «липовий» діагноз, який надав би відстрочку від мобілізації.

Зловмисника, 59-річного жителя Буська, викрили оперативники Управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчі відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління поліції Львівщини спільно зі співробітниками Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України, за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Як встановили правоохоронці, ортопед-травматолог однієї з лікарень у Золочівському районі, член постійно діючої військово-лікарської комісії, за 15 тисяч гривень взявся встановити військовозобов’язаному чоловіку діагноз, який у подальшому стане підставою для надання йому відстрочки від мобілізації у зв’язку з хворобою.

Правоохоронці затримали лікаря в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України в його робочому кабінеті під час отримання неправомірної вигоди.

Грошові кошти та речові докази причетності затриманого до протиправної діяльності вилучено.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області