На Львівщині державний реєстратор самовільно змінив дані в реєстрі нерухомості

Зловмисник незаконно провів реєстрацію права приватної власності на один з недобудів.

Як встановили слідчі відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції № 1 спільно з співробітниками Управлінням протидії кіберзлочинам у Львівській області , 31-річний житель Львівського району, державний реєстратор одного з «Центрів надання адміністративних послуг», несанкціоновано змінив інформацію в автоматизованій системі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та провів реєстрацію приватного права власності щодо об’єкту незавершеного будівництва, розташованого на земельній ділянці комунальної власності.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Жовківської окружної прокуратури, повідомили держреєстратору про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї). Санкція статті передбачає покарання – штраф від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області