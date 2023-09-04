Судитимуть ОЗГ шахраїв, які торгували неіснуючими дровами

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури до суду передано обвинувальний акт стосовно організатора та двох членів організованої групи, які шляхом обману заволоділи коштами мешканців різних регіонів України на суму понад 57 тис. грн (ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, члени злочинного угруповання, ув’язнені однієї з установ виконання покарань Вінниччини, маючи у користуванні електронні пристрої та доступ до мережі «Інтернет», створювали на платформі «Facebook» фейкові оголошення про продаж неіснуючих у їхньому володінні дров різних порід.

Потенційним покупцям вони висували вимогу про передоплату – переказ частини коштів на підконтрольні їм банківські рахунки, обіцяючи після отримання грошей привезти замовлені дрова. Введені в оману потерпілі переказували певні суми на вказані рахунки, не отримуючи замовлених дров.

Зловмисники встигли завдати збитків громадянам на понад 57 тис. грн, коли їхня незаконна діяльність була припинена правоохоронцями. Тож завдяки цьому вдалося уникнути більшої кількості потерпілих від шахрайських дій.

У разі доведення винуватості у скоєнні інкримінованих злочинів перед судом зловмисникам загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури