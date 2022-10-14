У столиці перед судом постане наркозбувач

Під час перевірки правоохоронці виявили в зловмисника майже 5 кілограмів канабісу, який він планував продати. Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували матеріали справи разом з обвинувальним актом до суду. Чоловіку загрожує до дванадцяти років в’язниці з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що на початку вересня слідчі Дніпровського управління поліції за оперативного супроводження Головного управління Служби безпеки України в місті Києві та Київській області та під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури викрили уродженця Одещини, 1989 року народження, який перевозив гашиш із метою подальшого збуту.

Тоді під час поверхневого огляду правоохоронці вилучили в зловмисника 5,5 кілограмів речовини рослинного походження, схожої на наркотичну, яка була розфасована в 54 брикети.

Поліцейські затримали чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він розповів, що планував продати заборонений засіб. Згідно висновку експерта майже п’ять кілограмів у вилученій речовині склали смоли канабісу.

За цим фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції було розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, в особливо великих розмірах. Під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування кримінального провадження та скерували матеріали справи разом з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. За скоєне чоловіку загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва