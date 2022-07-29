Колишнього учасника тероборони Херсону підозрюють у пособництві російським агресорам

Встановлено, що фігурант через засоби масової інформації закликав військовослужбовців ЗСУ та місцевих мешканців Херсону здатися і підтримати ворога. Крім того, він надав окупантам персональні відомості про учасників сил ТрО.

Слідчі управління організації розслідування злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, ГСУ Нацполіції встановили, що колишній учасник територіальної оборони міста Херсон на початку червня, перебуваючи на території тимчасово окупованого міста, закликав громадян, які не приймають окупаційну владу, підтримати ворога. Водночас він звертався до військовослужбовців Збройних сил України, територіальної оборони, резервістів, аби ті склали зброю.

Крім того, зловмисник передав окупаційній адміністрації держави-агресора персональні відомості про учасників сил ТрО.

Викрили та задокументували злочинну діяльність зрадника слідчі ГСУ Нацполіції спільно з прокурорами Офісу Генерального прокурора. Оперативне супроводження здійснювали співробітники Служби безпеки України.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (Пособництво державі-агресору) Кримінального Кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років.

Управління комунікації Національної поліції України