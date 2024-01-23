На Рівненщині посадовця судитимуть за одержання 4000 доларів хабаря

Слідчі СУ ГУНП закінчили досудове розслідування та за погодження обласної прокуратури скерували до суду матеріали кримінального провадження із обвинувальним актом відносно 50-річного директора виробничого управління житлово-комунального господарства однієї з громад Дубенщини.

Нагадаємо, викрили корупційну схему надання в оренду чи користування майна, що належить місцевій громаді, слідчі СУ та оперативники управління стратегічних розслідувань в Рівненській області.

У рамках кримінального провадження правоохоронці встановили, що керівник виробничого управління ЖКГ просив надати йому та в подальшому одержав неправомірну вигоду в розмірі 4000 доларів США від підприємця за передачу в користування земельної ділянки комунального підприємства без укладання цивільно-правової угоди, де субʼєкт господарювання планував облаштувати паркомісця для транспортних засобів.

Посадовця затримали четвертого січня цьогоріч під час отримання неправомірної вигоди біля адмінприміщення установи. Йому повідомили про підозру за частиною 1 статті 368 КК України, обрали запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту та відсторонили від займаної посади.

Свою вину 51-річний чоловік визнає та співпрацював зі слідством.

Санкція інкримінованої нині вже обвинуваченому статті передбачає штраф у розмірі від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк від трьох до шести місяців, або позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років без права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Рівненської області