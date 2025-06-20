У Києві викрито 7 незаконних гральних закладів

Детективи Територіального управління БЕБ у м. Києві викрили та припинили діяльність незаконних гральних закладів у столиці.

Підпільні казино розташовувалися у нежитлових приміщеннях Святошинського та Деснянського району Києва. Адміністратори закладів впускали відвідувачів, впевнившись у відсутності правоохоронців через камери відеоспостереження.

Детективи провели сім санкціонованих обшуків за місцями розташування незаконних гральних закладів. У ході слідчих дій було виявлено та вилучено майно, що використовувалося для незаконного надання доступу до азартних ігор в мережі Інтернет.

Зокрема вилучено понад 150 комплектів комп’ютерної техніки, близько 40 одиниць спеціалізованих меблів, мережеве обладнання, чорнові записи, побутову техніку тощо. Орієнтовна вартість вилученого становить близько 1,5 млн грн.

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво – прокурори Київської міської прокуратури.

Бюро економічної безпеки України