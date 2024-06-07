У Київському СІЗО викрили так званого «смотрящего» та двох його спільників, які вимагали гроші з іншого арештанта

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру двом особам, що утримуються у СІЗО, у вимаганні грошей з чоловіка, що також перебуває під вартою (ч. 4 ст. 189 КК України). Так званому «смотрящему», що організував побори, повідомлено про підозру у вимаганні та встановленні злочинного впливу (ч. 4 ст. 189 КК України, ч. 2 ст. 255-1 КК України).

Встановлено, що 45-річний «смотрящий» за одним з корпусів Київського СІЗО, що перебуває під вартою за вбивство та незаконне позбавлення волі людини, разом з двома спільниками налагодили схему вимагання грошей в осіб, арештованих за розповсюдження наркотиків.

Вони чинили тиск на іншого арештанта та погрозами вимагали у нього 80 000 гривень. Гроші він перераховував на вказані вимагачами банківські картки протягом кількох місяців. Частина зібраних коштів розподілялась між фігурантами, а решта – йшли на поповнення злодійського «общака».

Під час обшуків у власників карток вилучили 11 200 доларів США та 1 300 євро.

Київська міська прокуратура