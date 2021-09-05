У Львові двоє злочинців пограбували іноземного далекобійника
Близько 2:30 5 вересня, стався грабіж на вулиці Ужгородській.
Про це інформує Патрульна поліція Львівської області.
34-річний потерпілий іноземець розповів патрульним, що двоє осіб завели його у парк “Високий Замок” та скориставшись станом сп’яніння заявника, вдарили в обличчя та заволоділи гаманцем з грошима та банківськими картками, а також ключами від фури.
Патрульні на вулиці Опришківській помітили схожих осіб.
Виявилося, що це мешканці Львівщини: раніше судимий за крадіжку з проникненням та грабіж 30-річний чоловік та 24-річний чоловік — раніше судимий за крадіжки і вимагання.
Під час поверхневої перевірки у них виявили речі потерпілого, також вони вказали місце де залишили гаманець заявника, а саме на вулиці Кривоноса.
Потерпілий упізнав цих осіб.
Кваліфікація події за ч. 2 ст. 186 (Грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, вчинений за попередньою змовою групою осіб) ККУ. // Діло