Жителька Буковини посадила малолітнього сина на ланцюг

Жителька Чернівецького району прив’язувала 10-річного сина ланцюгом за ногу та утримувала його у дворі. Поліцейські задокументували злочинні дії буковинки. Дитину вилучили з сім’ї та передали медичним працівникам.

До поліції звернулася староста Старостинського округу, яка, проходячи повз подвір’я 34-річної жительки Мамаївської територіальної громади, помітила прив’язаного ланцюгом хлопчика.

За вказаною адресою негайно виїхали поліцейські офіцери громади, слідчо-оперативна група відділення поліції №2 (м. Кіцмань) Чернівецького райуправління поліції, ювенальні поліцейські та співробітники служби у справах дітей.

10-річного хлопчика вилучили з сім’ї, наразі він перебуває в дитячій лікарні.

Жінка самостійно виховує ще чотирьох синів віком 3, 4, 6 та 7 років, також має 14-річну донечку, яка постійно проживає з бабусею. До прийняття фахівцями відповідного рішення, вони перебувають під наглядом бабусі та дідуся, які проживають окремо.

Свої злочинні дії мати пояснила методом виховання, аби її малолітній син не бешкетував та не втікав з дому.

Слідчі відділення поліції №2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції за процесуального керівництва Чернівецької окружної прокуратури відкрили кримінальне провадження за ст. 127 (Катування) Кримінального кодексу України.

Такий злочин карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років.

Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області