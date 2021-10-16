Поліцейські затримали чоловіка, причетного до розстрілу автомобіля з людьми у Чернівцях

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

14-го жовтня до поліції надійшло повідомлення про те, що до лікарні доставлено двох місцевих жителів з вогнепальними пораненнями рук.

Одразу ж на місце події виїхала слідчо-оперативна група Чернівецького районного управління поліції та керівництво ГУНП в Чернівецькій області. Правоохоронці встановили, що на одній із вулиць обласного центру невідомі здійснили декілька пострілів зі зброї по автівці під час руху. На той момент в авто перебували 49-річний чернівчанин та 63-річна пасажирка. В результаті обстрілу обоє отримали травми рук різної ступені тяжкості.

В ході проведення невідкладних першочергових оперативно-пошукових заходів поліцейські встановили та затримали зловмисника. Ним виявився 22-річний житель міста Івано-Франківськ. У порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України підозрюваного затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.15, п.п. 1, 12 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України, а саме закінчений замах на умисне вбивство двох або більше осіб. Зловмиснику вже повідомлено про підозру.

Сьогодні, 16 жовтня, за клопотанням правоохоронців суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області