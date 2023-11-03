Мешканець Мукачева, обвинувачений у розбещенні малолітньої дівчинки, може провести за ґратами до 8 років

Мукачівська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 62-річного місцевого жителя за фактами розбещення малолітньої дитини, умисного пошкодження телекомунікаційної мережі та вчинення кількох крадіжок в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 156, ч. ч. 1, 2 ст. 360, ч. 4 ст. 185 КК України).

На початку липня цього року правоохоронці затримали жителя Мукачева через те, що чоловік у стані алкогольного сп’яніння чіплявся до 8-річної дівчинки. Встановлено, що потерпіла мешкала неподалік кривдника. Побачивши її біля будинку, чоловік силоміць відвів дитину на берег р. Латориця, де почав торкатися її тіла та вчиняти інші розпусні дії. Неправомірну поведінку обвинуваченого помітили перехожі, які й повідомили про подію поліцію.

Під час слідства вдалося встановити причетність чоловіка до інших злочинів, вчинених влітку на території Мукачева. Він здійснив п’ять крадіжок телефонного мідного кабелю, пошкодивши лінії зв’язку. Через це певним користувачам тимчасово не надавалися телекомунікаційні послуги, адже мережа потребувала відновлення.

Наразі розгляд провадження щодо особи здійснює Мукачівський міськрайонний суд. Якщо вину чоловіка буде доведено, йому загрожуватиме до 8 років ув’язнення. Зараз обвинувачений перебуває під вартою без права внесення застави.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури