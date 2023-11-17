На Львівщині фермеру повідомили про підозру в експлуатації людей

Як встановили оперативники Управління міграційної поліції спільно з співробітниками Управління кримінального аналізу поліції Львівщини, зловмисник, 43-річний мешканець Стрийського району, не оплачував роботу працівників, а лише забезпечив їх місцем для проживання з неналежними умовами та періодично – продуктами.

На оперативну лінію 102 за допомогою звернувся 47-річний чоловік, який тимчасово проживає у Львівській області. За словами заявника, він та його цивільна дружина є переселенцями, і з вересня 2022 року проживають та працюють на одній із ферм, розташованих у Стрийському районі.

Вербуючи на роботу, господар ферми обіцяв заявнику та його дружині створити належні умови для проживання та забезпечити оплату праці. Проте, насправді, роботодавець своїх обіцянок не виконав та за роботу працівникам не платив, а лише надав їм місце для проживання з неналежними умовами та періодично забезпечував продуктами харчування.

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління поліції Львівщини, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, повідомили господарю ферми про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області