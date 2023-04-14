На Львівщині група осіб виробляла фальсифіковані алкогольні напої українських брендів

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито та припинено діяльність групи осіб, яка займалась незаконним виробництвом та реалізацією фальсифікованих алкогольних напоїв.

За даними слідства, група осіб організувала на території Львівської області підпільне виробництво лікеро-голірчаних напоїв, а також марок акцизного податку.

Спеціалізувались в основному на підробці горілки та коньяку.

Продукцію реалізовували з підробленими марками акцизного податку та фальсифікували під видом українських брендів.

Збували фальсифікат на території Львівської області.

Під час обшуків виявлено та вилучено обладнання для виробництва алкогольної продукції, 350 літрів спирту, підроблені марки акцизного податку, пляшки лікеро-голірчаних виробів, а також грошові кошти на загальну суму понад 1,3 млн грн та автомобіль.

На даний час вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами незаконного виробництва та реалізації підакцизних товарів триває (ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України). Проводяться слідчі дії для встановлення усіх причетних осіб.

Розслідування здійснюють детективи ТУ БЕБ у Львівській області за оперативного супроводу Яворівського РВ УСБУ у Львівській області.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури