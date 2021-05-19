У ході конфлікту зі стріляниною на дорозі в Одесі батько і син отримали поранення

За попередньою інформацією, водій, 1980 року народження, «підрізав» автівку, в якій їхали батько з сином. Чоловіки, 1975 та 1998 років народження наздогнали кермувальника і вступили з ним у словесну перепалку та бійку, в ході якої той здійснив у їхній бік кілька пострілів із імовірно травматичної зброї, поціливши одному в ногу, а другому — в живіт.

Медичну допомогу потерпілим було надано на місці, зараз вони в лікарні проходять обстеження.

Для затримання правопорушника, що одразу поїхав з місця події, правоохоронці вводили спеціальну поліцейську операцію «Перехват». Зараз з чоловіком проводяться слідчі заходи.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Одеське районне управління поліції № 1