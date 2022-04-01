В Ужгороді поліція затримала підозрюваного у вбивстві пенсіонерки

Вчора, 31 березня, вранці до поліції надійшло повідомлення про смерть 87-річної жительки Ужгорода. Тіло без ознак життя за місцем проживання жінки виявив її внук. Зі слів заявника, потерпіла тривалий час хворіла і останні місяці вже не могла самотужки піднятися з ліжка.

Прибувши за викликом поліцейські встановили, що смерть жінки настала внаслідок насильницьких дій. На її тілі та голові виявили численні травми, а також ножові поранення у області серця.

У результаті проведення всіх необхідних першочергових слідчих та розшукових дій поліцейські затримали 17-річного правнука потерпілої, який підозрюється у вчиненні злочину. Хлопець, ймовірно перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, увійшов до кімнати пенсіонерки та заподіяв їй несумісні з життям тілесні ушкодження.

Затриманий у скоєному зізнався. Наразі його поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

З місця події поліцейські вилучили знаряддя злочину – кухонний ніж.

Слідчі вже повідомили неповнолітньому про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

За скоєне зловмиснику загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області