Ексслідчих поліції суд виправдав від хабарів

Жовтневий районний суд міста Дніпра визнав двох ексспівробітників поліції невинуватими в отриманні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 10 лютого.

У квітні 2016-го машиніст поїзду збив людину на смерть. Поліція перевіряла цей випадок. Під час одної з бесід слідчий Васильківського ВП Синельніковського відділу поліції нібито повідомив машиністу, що кримінальне провадження буде закрито, оскільки не вбачається складу злочину. Але за пару місяців чоловіка покликали у відділок на розмову. Слідчий обласного управління, який приїхав із перевіркою, сказав, що має намір довести його винуватість. Машиніст переповів цю розмову місцевому слідчиму, який нібито пояснив, що для закриття справи його колезі треба передати 10 тисяч гривень. Почувши це, чоловік написав заяву про злочин у правоохоронні органи.

8 серпня 2016 року заявник переказав 10 тисяч гривень на номер картки, доступ до якої, як вважається, мав один із поліцейських. 11 серпня кримінальне провадження закрили.

Слідчих звинувачували в одержанні неправомірної вигоди з використанням службового становища, за попередньою змовою групою осіб і у поєднанні з вимаганням (ч. 3 ст. 368 ККУ). Їм загрожувало від 5 до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Підсудні вину не визнали. Місцевий слідчий розповідав, що раніше не мав досвіду рослідувань ДТП на залізничному транспорті Тому обласне управління поліції вирішило провести перевірку і направило старшого слідчого. Машиністу говорили, що в разі, якщо доказів його винуватості зібрано не буде, то справа закриють, але нічого не обіцяли.

У доказах суд виявив низку процесуаьних порушень, а також ознаки фальсифікації. За даними почеркознавчих експертиз, підпис заявника в протоколі додаткового допиту йому не належить, а також підроблені підписи понятих в протоколах впізнання і огляду.

Один із понятих під час допиту у суді повідомив, що на час цих слідчих дій був прикомандирований до військово прокуратури, де здійснював пропускний режим сторонніх осіб і самих слідчих дій не памʼятає і описати їх не може. Тому суд вважає, що прокурор не довів, що слідчі дії проводилися у присутності незалежних понятих, а тому здобуті у їх результаті докази визнані недопустимими.

Під час досудового слідства достеменно не встановлено номери телефонів, якими користувались обвинувачені. Самі підсудні заперечили, що на звукозаписах із НСРД їх голоси і прокурор це ніяк не спросьтував. Під час огляду телефонів, які були вилучені в обвинувачених, слідчий не зафіксував номери сім-карток, які були в телефонах.

Спілікування слідчого поліції зі свідком не було чимось незвичайним, так само як і направлення рішення про закриття провадження на електронну пошту. Контактування свідка зі старшим слідчим взагалі нічим не підтверджується, як і не підтверджується звʼязок людини, які були перераховані гроші, з кимсь із обвинувачених.

У судовому засіданні встановлено, що після завершення досудового розслідування тільки одному обвинуваченому і його адвокатові надані протоколи НСРД і диски. Іншому обвинуваченому і його захиснику з невідомих причин ці матеріали не відкрили. Прокурор з цього приводу переконливих пояснень не надав.

Вважається, що це грубе порушення права обвинувачених на справедливий суд. Під час судового розгляду було додатково допитано свідків та проведено дві експертизи, але суд вирішив, що не може допустими докази із протоколів аудіо-, відеоконтролю і протоколів зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

Суд виправдав колишніх поліцейських, тому що не доведено, що вчинено злочин в якому вони обвинувачуються.