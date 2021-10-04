На Сумщині поліцейські виявили плантацію конопель на суму майже 3 мільйони гривень

2 жовтня співробітники Сумського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ спільно зі слідчими обласного главку поліції, за силової підтримки бійців роти особливого призначення та з залученням кінологів зі службовими собаками на території Лебединського району виявили плантацію конопель та затримали групу осіб, яка збирала врожай нарковмісних рослин.

Кілька місяців поліцейські документували злочинну діяльність зловмисників, які вирощували, культивували та доглядали за забороненими рослинами. Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання у підозрюваних слідчі вилучили близько 15 кілограмів марихуани, готової для вживання.

До оперативників надійшла інформація про те, що неподалік одного із сіл Лебединського району невідомі особи у великій кількості вирощують коноплі. Плантація з нарковмісними рослинами була схована у хащах посеред полів у важкодоступному місці. За забороненими рослинами зловмисники ретельно доглядали.

«Трьох осіб, причетних до такої злочинної діяльності, наші співробітники затримали на місці вчинення злочину – під час збору врожаю конопель. В ході досудового розслідування встановлено, що організував таку злочинну діяльність 58-річний сумчанин. Крім нього, до групи входило ще шестеро осіб віком від 40 до 52 років», — коментує начальник Головного управління Національної поліції в Сумській області Олександр Анохін.

Вилучені понад тисячу рослин конопель та марихуана направлені на експертизу. За попереднім підрахунком, вартість вилученого за цінами «чорного» ринку становить близько 3 мільйонів гривень.

Слідчими поліції, за процесуального керівництва прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування конопель) Кримінального кодексу України.

Крім цього, в діях зловмисників вбачаються ознаки злочинів, передбачених ч. 3 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин, або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання — до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про оголошення їм про підозру.

Відділ комунікації поліції Сумської області