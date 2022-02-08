За умисне вбивство славутчанин проведе за ґратами 8 років

За публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури суд визнав винним 24-річного славутчанина в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

У вересні минулого року після застілля між засудженим та співмешканцем його матері виникла суперечка, яка переросла в бійку.

Коли за вітчима заступились рідні, хлопець взяв зі столу ніж та всадив його у спину потерпілого.

Від отриманих травм він помер на місці.

Вироком Хмельницького міськрайонного суду зловмисника засуджено до 8 років позбавлення волі.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури