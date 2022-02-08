За умисне вбивство славутчанин проведе за ґратами 8 років
За публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури суд визнав винним 24-річного славутчанина в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).
У вересні минулого року після застілля між засудженим та співмешканцем його матері виникла суперечка, яка переросла в бійку.
Коли за вітчима заступились рідні, хлопець взяв зі столу ніж та всадив його у спину потерпілого.
Від отриманих травм він помер на місці.
Вироком Хмельницького міськрайонного суду зловмисника засуджено до 8 років позбавлення волі.
Пресслужба Хмельницької обласної прокуратуриTweet