На Львівщині невідомі поранили співробітника ТЦК

Військовий супроводжував мобілізованих на медогляд, один із них утік

У місті Жовква на Львівщині напали на працівника територіального комплектування, який супроводжував двох мобілізованих громадян на медогляд. Один із них утік. Про це повідомили у Львівському ТЦК.

Напад стався близько 11:45 на вулиці Львівська. Тоді військовий разом із двома мобілізованими йшов до місцевої лікарні, де ті мали пройти військово-лікарську комісію. Однак двоє невідомих напали на працівника ТЦК, завдавши йому різані рани гострим предметом.

Після нападу один із мобілізованих утік, його оголосили в розшук. У ТЦК кажуть, що допомогти чоловіку утекти і було метою нападу.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Також триває службове розслідування у Львівському районному ТЦК.

«Тисячі українців на передовій без вагань виконують свій обов’язок. Водночас у тилу знаходяться ті, хто обирає шлях ганебної втечі, не гребуючи навіть нападом на військових. Страх смерті – природний. Але удар у спину тим, хто захищає твою землю, – це не страх, це підлість. Напад на військовослужбовця – це не просто злочин. Це зрада», – написали у військкоматі. // Главком