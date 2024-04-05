На Львівщині поліцейські затримали зловмисника, який перевозив психотропи майже на 5 мільйонів гривень

За скоєне 23-річному мешканцю Чернігівської області загрожує покарання – позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

4 квітня близько опівдня в одному з сіл Львівського району поліцейський офіцер громади Підберізцівської ОТГ побачив автомобіль «Фольквсаген Пасат», водій якого, зупинившись на узбіччі, оглядав транспортний засіб.

Правоохоронець запропонував чоловіку допомогу, проте той поводився підозріло та помітно нервував. У рюкзаку, який лежав на задньому сидінні, поліцейський офіцер громади помітив пластикові банки з порошкоподібною речовиною характерного білого кольору. Врахувавши підозрілу поведінку водія та його небажання відповідати на запитання про вміст банок, поліцейський викликав на місце події слідчо-оперативну групу відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1.

Під час огляду транспортного засобу правоохоронці вилучили з «Фольксвагена» п’ять пластикових банок з речовиною, ззовні схожою на психотропний засіб «PVP», які були скеровані на експертне дослідження у Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС у Львівській області.

Вартість вилучених психотропних засобів за цінами «чорного» ринку становить близько п’яти мільйонів гривень.

Фігурантом виявився 23-річний мешканець Чернігівської області. Поліцейські затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Пустомитівської окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обрання йому запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Львівської області