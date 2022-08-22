На Львівщині повідомили про підозру в шахрайстві підприємцю, який поставляв у школи неякісні парти 

За скоєне мешканцю Львівщини, який завдав місцевому бюджету збитків на суму більше ніж півмільйона гривень, загрожує покарання – позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Як встановили співробітники Червоноградського районного відділу поліції спільно з оперативниками Управління Служби безпеки України у Львівській області, у 2018 році підприємець переміг у тендері на постачання 560 парт та стільців для початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів району. При цьому він надав замовнику – Радехівській районній державній адміністрації, сертифікат якості меблів та сертифікат їх відповідності.

Проте, як в подальшому встановили правоохоронці та згідно висновків товарознавчих експертиз, ці меблі виявились непридатними для використання. Таким чином місцевому бюджету було завдано збитків на суму більше 550 тисяч гривень.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Червоноградської окружної прокуратури, повідомили підприємцю про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області