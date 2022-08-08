Судитимуть службовця, який привласнив понад ₴2 млн. державних коштів

Сьогодні слідчі ГУНП у Волинській області за процесуального керівництва Володимир-Волинської окружної прокуратури оголосили про підозру директору товариства з обмеженою відповідальністю у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Досудовим слідством у справі встановлено, що директор підприємства, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з метою привласнення державних коштів в особливо великих розмірах, склав та посвідчив своїми підписами завідомо неправдиві документи щодо використаного матеріалу поліетиленової плівки (геомембрани), під час будівництва полігону твердих побутових відходів в одному із міст Волинської області.

Внаслідок вкладання неякісної поліетиленової плівки, яка є значно тоншою і дешевшою за ту, що передбачена в проектно-кошторисній документації та яка не відповідає вимогам ДБН, шкідливі речовини з відходів можуть проникати у грунт та підземні води, що може спричинити екологічну катастрофу.

Через незаконні дії службовця одна із міських рад області зазнала збитків на суму понад 2 мільйони гривень.

Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Триває досудове слідство.

Сектор комунікації поліції Волинської області