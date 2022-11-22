На Львівщині прихильницю «русского мира» наздогнала кара

Жінка кричала у маршрутці, що підтримує РФ та її агресії проти України, за це їй загрожує до п’яти років обмеження волі.

У Червоноградському районі Львівщини поліцейські відкрили кримінальне провадження за публічні висловлювання місцевої жительки на користь ворога.

Як повідомляє Головне управління Національної поліції України у Львівській області, прихильниці “русского мира”, яка розпалювала національну ворожнечу та принижувала честь і гідність українців, загрожує до п’яти років обмеження волі.

“Під час моніторингу соцмереж правоохоронці виявили відео, на якому невідома жінка публічно висловлювала антиукраїнські позиції та виправдовувала політику країни-агресора проти України. Невдовзі оперативники Червоноградського районного відділу поліції спільно зі співробітниками Управління Служби безпеки України у Львівській області встановили особу колаборантки, 58-річної жительки міста Сокаль”, – йдеться у повідомленні.

Раніше у місцевих Telegram-каналах з’явилося відео з жінкою, яка влаштувала скандал у маршрутці. Вона заявила, що підтримує РФ. Після цього її виштовхали на вулицю, проте вона продовжувала сваритись.

“Не буде вам України! До п*зди ваша Україна! Москва була, є і буде!” – голосно кричала жінка.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 (Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, регіональної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статті, – обмеження волі на строк до п’яти років. // УНІАН