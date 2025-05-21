На Львівщині школярі знущалися з хлопця з аутизмом

У селі Львівської області четверо підлітків переконали 18-річного хлопця з аутизмом позувати оголеним та зняли його на відео.

Потім цей запис надіслали неповнолітній одногрупниці хлопця, розповіла “Українській правді. Життя” мама потерпілого Оксана (імʼя змінене).

За словами поліції Львівщини, правоохоронці вже склали протоколи на батьків двох неповнолітніх кривдників.

Що сталося

“Мені подзвонили з коледжу, де вчиться син, і показали відео, зняте на стадіоні в селі. Школярі, які зараз неповнолітні, сказали сину, щоб він це зробив (позував роздягнутим – ред.)

Я не знаю, якими методами вони його переконали. На відео чути, як йому кажуть “повернись так, покажи то”.

Потім відео цілеспрямовано надіслали дівчинці, яка йому подобається. Перед цим вони писали “дай телефон цієї дівчинки”. Син в силу своїх особливостей не зрозумів, що від нього хочуть. Вони попросили – він зробив. На телефон дівчинки прийшло це відео, а вона пішла до педагога. Вчитель, відповідно, подзвонив мені”,– розповіла мати.

За словами жінки, її син уже зазнавав знущань із боку цих самих школярів. Минулого року вона зверталася до поліції із заявою про побиття – тоді серед кривдників були присутні й ті, хто знімав нещодавнє відео.

“[Діти] провокують сина, обзивають цю дівчинку вульгарними словами, знаючи, що вона йому подобається, при тому, що вони з нею особисто не знайомі”,– додає Оксана.

Батьки двох із чотирьох хлопців уже спілкувалися з Оксаною про інцидент, але з батьками ініціатора зйомки їй сконтактувати не вдалося.

“На відео чути, що ніхто нічого не зробив, щоб це припинити. Всі стояли реготали“, – каже Оксана.

Жінка обурена безкарністю за булінг серед підлітків і вимагає покарання для кривдників сина.

Що кажуть у поліції

Речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська у коментарі “УП. Життя” розповіла, що правоохоронці встановили особи усіх причетних до знущання з підлітка – це школярі віком від 14 до 17 років.

“Ювенальна превенція розпочала перевірку, уже складена частина адміністративних протоколів, а ще частина планується”, – сказала речниця.

На батьків двох неповнолітніх склали протоколи за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).

Наразі кривдникам загрожують штрафи. За словами правоохоронців, за двох фігурантів відповідатимуть батьки.

Також вирішується питання про притягнення 17-річного учасника інциденту до відповідальності.