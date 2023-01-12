За вбивство та пограбування таксиста засуджено двох жителів Хмельниччини

За публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури суд визнав винними двох чоловіків в умисному вбивстві, розбійному нападі, незаконному заволодінні транспортним засобом та незаконному викраденні людини (п.п. 3, 9, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 146 КК України).



Подія сталась у квітні 2017 року поблизу с. Ставниця на той час Летичівського району.



67-річний потерпілий працював в одній із служб таксі обласного центру і вночі 5 квітня виїхав на зміну, а зранку рідні вже не могли додзвонитися на його мобільний.

Декілька днів чоловіка розшукували правоохоронці та родичі. Проте інформацію про зниклого надав 23-річний юнак, який зателефонував у поліцію і розповів, що того дня чоловік справді підвозив його з 17-річним знайомим, але вони з ним розрахувалися і після того не бачили.

Врешті з’ясувалося, що саме вони причетні до зникнення таксиста, а зателефонували до поліції, щоб забезпечити собі алібі.

Тієї ночі вони винайняли таксі і попросили завезти їх у село в Старосинявському районі. По дорозі зловмисники напали на водія, побили його і ще живого поклали до багажника.

Щоб уникнути покарання за вчинене, хлопці вирішили вбити таксиста, аби той не звернувся в поліцію. Вони забили до смерті чоловіка палицею, а тіло заховали в лісосмузі біля с. Ставниця колишнього Летичівського району. Неподалік заховали і викрадений автомобіль «Daewoo Sens». Також душогуби забрали з собою матеріальні цінності, які були в авто.

Їх засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна у старшого зловмисника та без конфіскації – у молодшого.

Рішення суду не набрало законної сили та може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури