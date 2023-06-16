Заступника міського голови Дніпра та посадовця міськради підозрюють у розтраті коштів держпрограми «Нова українська школа»

Підозрювані закупили меблі для навчальних закладів зі збитками у понад 3 млн грн. За скоєне фігурантам може загрожувати від семи до дванадцяти років позбавлення волі.

За даними слідства, посадові особи одного з департаментів міської ради і товариства уклали договір щодо придбання шкільних меблів для навчальних закладів. Кошти на закупівлю виділялися як субвенції з бюджету в рамках реалізації державної програми «Нова українська школа». Чинним законодавством встановлені чіткі вимоги до меблів, які можуть використовуватись у шкільному процесі.

За результатами аналізу документації та проведених досліджень встановлена невідповідність характеристик меблів вимогам нормативно-правових актів. Незважаючи на те, що посадові особи заздалегідь знали про їх невідповідність, вони все ж підписали усі необхідні документи, на підставі яких із бюджету були перераховані кошти підряднику. Внаслідок таких дій державі було завдано 3 млн грн збитків.

На підставі зібраних доказів заступникові міського голови – керівнику Департаменту Дніпровської міської ради та заступникові начальника цього департаменту поліцейські повідомили підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Одному з фігурантів суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, стосовно іншого – розгляд триває. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Правобережна окружна прокуратура міста Дніпра.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України