на львівщині судитимуть зловмисника, обвинуваченого у вбивстві зятя

За рішенням суду він перебуває під вартою.

Як встановили правоохоронці, 21 липня, близько 23.00, в одному з сіл Стрийського району між чоловіками виник побутовий конфлікт, під час якого зловмисник, 49-річний мешканець району, завдав своєму 30-річному родичу удару кухонним ножем в ділянку грудей. Поранення виявилось смертельним – від отриманих травм чоловік помер на місці події. Обидва учасники конфлікту перебували у нетверезому стані.

Слідчі Стрийського районного управління поліції за процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

За скоєне обвинуваченому загрожує покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Відділ комунікації поліції Львівської області