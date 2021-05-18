У столиці повідомили про підозру хлопцю, який відібрав мопед у боржника

Зловмисник забрав транспортний засіб товариша за борг, який останній йому був винний. Правоохоронці затримали правопорушника та повернули мопед власнику. За скоєне фігуранту загрожує до п’яти років позбавлення волі.

До чергової частини Деснянського управління поліції звернувся місцевий мешканець та повідомив про викрадення транспортного засобу на вулиці Мілютенка. На місце події для документування злочину прибула слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

Зі слів власника мопеду, напередодні він залишив «Хонду» біля комп’ютерного клубу та передав ключі товаришу, який мав покататись та повернути. Однак чоловік вирішив заволодіти транспортним засобом.

Правоохоронці встановили та затримали 22-річного донеччанина, який сховав чуже майно на мийці, на якій працював. Зловмисник пояснив слідчим, що причиною протиправного вчинку став грошовий борг власника, який він вирішив повернути, заволодівши мопедом.

За даним фактом слідчим Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Чоловіку оголошено про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

За скоєне зловмиснику загрожує покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк.

Відділ комунікації поліції Києва