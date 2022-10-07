На Львівщині затримали підозрюваного у вбивстві рідної сестри

Як встановили правоохоронці, під час конфлікту 55-річний чоловік завдав своїй 64-річній сестрі удари цеглою та поліном – від отриманих травм вона невдовзі померла. За скоєне затриманому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

6 жовтня, близько 7.00, до поліції звернувся мешканець одного з сіл Львівського району та повідомив, що виявив на подвір’ї одного з приватних будинків тіло місцевої мешканки з ознаками насильницької смерті.

На місці працювали слідчо-оперативна група та інші співробітники відділення поліції №2 Львівського районного управління поліції №2, а також експерти-криміналісти та кінологи поліції Львівщини. Як встановили правоохоронці, до вбивства жінки, 64-річної місцевої мешканки, причетний її брат, 55-річний мешканець цього ж села, з яким вона проживала в одному будинку.

Напередодні ввечері між ними виник конфлікт, в ході якого зловмисник вдарив жінку цеглою, а потім наніс удар дерев’яною колодою по голові, після чого пішов спати. Як встановили експерти, від отриманих травм жінка померла на місці події.

Зловмисника затримано у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили затриманому про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області