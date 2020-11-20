Луганська обласна прокуратура оскаржила вирок Сєвєродонецького міського суду Луганської області, яким місцевого мешканця було засуджено до 12 років позбавлення волі за умисне вбивство, замах на умисне вбивство двох або більше осіб (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України) та виправдано за незаконне поводження зі зброєю; хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 296 КК України).

В апеляційні скарзі сторона обвинувачення вимагала скасувати вирок в частині необґрунтованого виправдання та призначити для чоловіка більше суворе покарання.

У ході судового розгляду встановлено, що у листопаді 2014 року зловмисник відкрив стрілянину біля одного з розважальних закладів міста

Сєвєродонецька. Під час конфлікту з відвідувачами він спричинив поранення трьом особам, один з потерпілих від отриманих тілесних ушкоджень помер.

У результаті підтримання публічного обвинувачення та за принципової позиції прокурора у справі Луганський апеляційний суд визнав доводи апеляційної скарги слушними, скасував рішення суду першої інстанції та ухвалив новий вирок. За усіма інкримінованими статтями чоловіка засуджено до 14 років позбавлення волі.

На даний час вирок набрав законної сили.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури