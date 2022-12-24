На Львівщині затримали зловмисника, підозрюваного у вбивстві знайомого

За скоєне затриманому загрожує покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

22 грудня на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від лікаря швидкої медичної допомоги про те, що, прибувши на виклик в один із гуртожитків, розташований у місті Стебник, він виявив тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, оперативники кримінальної поліції та співробітники інших служб Дрогобицького районного відділу поліції. Правоохоронці встановили особу загиблого – ним виявився 52-річний місцевий мешканець. На тілі експерти-криміналісти виявили різані рани, зокрема, у ділянці грудей, шиї та ноги.

Проведеними заходами поліцейські встановили, що смертельних ножових поранень загиблому завдав його знайомий, також житель Стебника віком 53 роки, під час конфлікту.

Правоохоронці встановили місце перебування зловмисника та затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, а також вилучили речові докази його причетності до вчинення вбивства.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Львівської області