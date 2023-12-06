На Львівщині зловмисник наніс смертельні побої своєму родичу

За скоєне 24-річному жителю міста Новояворівськ загрожує покарання – позбавлення волі на строк до десяти років.

Як встановили правоохоронці, подія сталась в ніч на 1 грудня у квартирі одного з будинків на вулиці Січових Стрільців у Новояворівську. Між 24-річним сином господаря помешкання та його 41-річним дядьком виник побутовий конфлікт, під час якого племінник жорстоко побив родича, спричинивши йому тяжкі тілесні ушкодження та втік з місця події.

За два дні потерпілий, незважаючи на зусилля медиків, помер у лікарні від отриманих травм.

До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції, слідчі та екіпажі сектору реагування патрульної поліції Яворівського районного відділу поліції, а також співробітники Управління кримінального аналізу поліції Львівщини.

Правоохоронці встановили місце перебування зловмисника, слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Яворівської окружної прокуратури, повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Львівської області