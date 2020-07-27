На львівській митниці поліція виявила масштабні махінації

В Україну товар завозили під виглядом гуманітарної допомоги — щоб не платити митні збори і податки.

Працівники львівської митниці разом з підприємцями налагодили схему ввезення в Україну італійського брендового одягу. Про це в понеділок, 27 липня, повідомив департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

За його даними, товар завозили під виглядом гуманітарної допомоги – щоб не платити обов’язкові митні збори і податки. Одяг розміщувався на складі військової частини за домовленістю з офіцером територіального управління Нацгвардії.

Таким чином вдалося завезти товару майже на 10 млн грн. Загальна сума несплачених податків склала 4 млн грн.

Досудове розслідування даного кримінального провадження завершено. Справа стосовно підприємця-власника товару вже розглядається в суді. // Діло