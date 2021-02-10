На Львовщине сотрудница банка присвоила миллион гривен клиентов

Женщине грозит до шести лет тюрьмы

Во Львовской области правоохранители разоблачили работницу банка в присвоении денег клиентов.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, 40-летняя женщина, имея доступ к внутренней сети финучреждения, осуществляла незаконные переводы денег вкладчиков.

Без ведома владельцев депозитов подозреваемая проводила транзакции на подконтрольные счета, открытые на подставных лиц.

Чтобы маскировать преступную деятельность, злоумышленница для незаконных переводов выбирала суммы, которые не подпадали под внутренний финансовый мониторинг банка. В дальнейшем присвоенные деньги фигурантка обналичивала и использовала в своих интересах.

Сумма ущерба, нанесенного клиентам банка, достигает миллиона гривен.

По месту жительства фигурантки правоохранители провели обыск и изъяли доказательства. В частности, «черновые» записи с персональными данными вкладчиков банка и банковские карточки.

Ей сообщили о подозрении по статье «несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней».

Теперь женщине грозит до шести лет лишения свободы. // Сегодня