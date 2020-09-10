На Львовщине ученикк поджег школу-интернат (фото)

В среду, 9 сентября, в Службу спасения поступила информация о пожаре в городе Добромиль Старосамборского района. Горело двухэтажное кирпичное здание специальной общеобразовательной школы-интерната.

— На место выехали подразделения пожарных. На момент их прибытия из окон шел дым, спасателям пришлось работать в специальных аппаратах защиты органов дыхания. Из помещений были эвакуированы школьники и преподаватели, — сообщает Управление ГСЧС во Львовской области.

Пожар был ликвидирован в течение 40 минут. Сгорела мебель, 300 кв. метров стен и два металлопластиковых окна.

К ликвидации пожара было привлечены восемь человек личного состава и две единицы техники. Причина возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

По информации местных СМИ, пожар возник на втором этаже в учебном классе Добромильской школы-интерната для детей с отклонениями психофизического развития. Со ссылкой на слова директора школы Владимира Муля, издание рассказывает: «Во время большой перемены дети с учителями пошли на полдник в столовую. В этот момент один из учеников 9 класса остался завязать шнурки. Он зажег спичку и бросил ее на веник. Там еще стоял ящик с бумагами и стеллаж с тапочками, оно все быстро загорелось».

Старшеклассник, имеющий серьезные психические расстройства, уже сознался полиции в содеянном. Огонь и вода значительно повредили помещения школы, требуется большой ремонт. Убытки еще подсчитываются. Но руководитель учебного заведения уже объявил каникулы на месяц. Однако ученики (82 человека) останутся в школе — спальный корпус не поврежден. // Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)