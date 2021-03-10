На Львовщине водитель нарушил ПДД, а затем стрелял в полицейских

Когда патрульные дали указание водителю остановиться, мужчина его проигнорировал и ускорился

Во Львовской области возле населенного пункта Запытов на трассе Киев – Чоп нарушитель ПДД стрелял в полицейских во время задержания.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции Львовской области на странице в Facebook. Водитель Chevrolet проехал железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Патрульные дали знак остановиться, но тот только ускорился. После этого началась погоня.

Во время побега водитель совершил ДТП, но все равно продолжал убегать от копов. Вскоре его авто застряло в поле и он остановился. Нарушитель вышел из машины с ружьем и угрожал стрельбой, требуя дать ему убежать. Злоумышленник один раз выстрелил вверх и дважды – в направлении копов. Чтобы задержать водителя, полицейские использовали табельное оружие. Беглеца догнали и задержали. К счастью, обошлось без пострадавших. У 30-летнего мужчины были признаки алкогольного опьянения, что, предварительно, и стало причиной попытки побега. На место происшествия вызвали следователей, оружие изъяли для экспертизы. // comments.ua