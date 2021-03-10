На Львовщине водитель нарушил ПДД, а затем стрелял в полицейских

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Когда патрульные дали указание водителю остановиться, мужчина его проигнорировал и ускорился

Во Львовской области возле населенного пункта Запытов на трассе Киев – Чоп нарушитель ПДД стрелял в полицейских во время задержания.

На трассе Киев – Чоп водитель совершил ДТП и стрелял в полицейских - фото 3

Об этом говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции Львовской области на странице в Facebook. Водитель Chevrolet проехал железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Патрульные дали знак остановиться, но тот только ускорился. После этого началась погоня.

На трассе Киев – Чоп водитель совершил ДТП и стрелял в полицейских - фото 2

Во время побега водитель совершил ДТП, но все равно продолжал убегать от копов. Вскоре его авто застряло в поле и он остановился. Нарушитель вышел из машины с ружьем и угрожал стрельбой, требуя дать ему убежать. Злоумышленник один раз выстрелил вверх и дважды – в направлении копов. Чтобы задержать водителя, полицейские использовали табельное оружие. Беглеца догнали и задержали. К счастью, обошлось без пострадавших. У 30-летнего мужчины были признаки алкогольного опьянения, что, предварительно, и стало причиной попытки побега. На место происшествия вызвали следователей, оружие изъяли для экспертизы. // comments.ua

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