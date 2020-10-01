На Миколаївщині 37-річний онук побив та задушив свою 80-річну бабусю

У середу, 30 вересня, за клопотанням слідчого, погодженого з процесуальним керівником Вознесенської місцевої прокуратури, судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 37-річному раніше судимому жителю смт Олександрівка Вознесенського району, який вбив власну бабусю.

За інформацією Вознесенської місцевої прокуратури, 28 вересня 2020 року, між зловмисником, раніше судимим за вчинення умисного вбивства, та 80-річною жінкою виник конфлікт, в ході якого онук руками наніс декілька ударів по життєво важливим органам жінки, після чого задушив її.

Зловмиснику повідомлено про підозру за п.13 ч. 2 ст. 121 КК України, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство.

Розслідування триває.

За вчинене зловмиснику загрожує покарання від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

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