На Миколаївщині на хабарі за видачу документів викрили голову ОТГ

Кошти посадовець вимагав та отримав від громадянина за видачу документів, які підтверджують походження сільськогосподарської продукції.

29 жовтня на підставі отриманих доказів голові ОТГ повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області Нацполіції та слідчі обласної поліції, 20 000 гривень неправомірної вигоди підозрюваний отримав від місцевого фермера. За цю суму обіцяв безперешкодно видати документи про походження сільськогосподарської продукції.

За вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди передбачена кримінальна відповідальність — позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво досудового розслідування здійснює Миколаївська окружна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України