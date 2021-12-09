На Миколаївщині п’яний 24-річний молодик побив 18-річну дівчину

За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Із чоловіком, який наніс тілесні ушкодження потерпілій, проводяться слідчі дії.

Дівчина звернулася до відділення поліції №2 Первомайського районного відділу вночі 7 грудня. Вона повідомила, що колишній хлопець погрожував і побив її під час сварки.

Правоохоронці з’ясували, що 24-річний молодик напідпитку прийшов додому до заявниці, з якою перебував у відносинах, покликав на вулицю для з’ясування стосунків, в ході чого наніс тілесні ушкодження.

Нині потерпіла перебуває в лікарні. Дізнавачі за вказаним фактом розпочали кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією — ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до двох років.

Із фігурантом наразі проводяться слідчі дії.

Після закінчення лікування дівчини та проведення судово-медичної експертизи задля встановлення остаточного ступеню тяжкості тілесних ушкоджень, які отримала заявниця, можлива перекваліфікація або додаткова правова кваліфікація цієї події.

Усі обставини події встановлюються в ході досудового розслідування.

Первомайський районний відділ поліції Миколаївської області