Поліцейські затримали чоловіка за пограбування квартири киянки та зберігання наркотиків

З помешкання зловмисник викрав гаманець з грошима та банківськими картками. Під час поверхневої перевірки у порушника виявили викрадені речі та, ймовірно, наркотичні речовини. За скоєне фігуранту загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від 51-річної місцевої мешканки про те, що невідомий зайшов до її квартири та викрав звідти речі. За вказаною адресою негайно виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група районного управління поліції.

Поспілкувавшись із заявницею, працівники поліції з’ясували, що її донька вийшла до магазину, а жінка залишилась вдома та не зачинила двері. Коли власниця оселі вийшла у коридор, то побачила невідомого, який схопив з комоду гаманець та втік. Отримавши опис ймовірного підозрюваного правоохоронці відразу почали пошуки.

Патрульні поліцейські, які перші прибули на виклик, помітили біля під’їзду чоловіка, який підходив під орієнтування. Під час поверхневої перевірки у нього виявили викрадені речі заявниці, а також речовину рослинного походження, схожу на канабіс, та порошкоподібну речовину, ймовірно, амфетамін.

Раніше не судимого уродженця Житомирської області, 1985 року народження, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Викрадене вилучили в якості речового доказу, а заборонені речовини направили на експертизу, за результатами якої буде вирішено питання щодо правової кваліфікації.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, поєднаний з проникненням у житло. За погодженням із Святошинською окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у відкритому заволодінні чужим майном. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Санкція статті передбачає від чотирьох до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва