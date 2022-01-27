Жінка намагалася переправити до Росії препарати, що містять сильнодіючу речовину

За процесуального керівництва прокурорів Луганської обласної прокуратури правоохоронцями регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом закінченого замаху на контрабанду сильнодіючої речовини.

За даними слідства, 21 січня 2022 року громадянка України намагалася здійснити міжнародне поштове відправлення до Російської Федерації препаратів, що містять сильнодіючу речовину, вільний обіг якої в Україні обмежений, під виглядом препаратів спортивної фармакології. Злочинну спробу жінки попередили співробітники 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській області.

Наразі у кримінальному провадженні вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру. Досудове розслідування здійснюється слідчими 3 управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури