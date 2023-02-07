За державну зраду очільниці суду на Харківщині загрожує довічне позбавлення волі

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо очільниці Вовчанського районного суду Харківської області за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що суддя добровільно пішла на співпрацю з російськими загарбниками, які окупували м. Вовчанськ. Завдяки її сприянню було утворено незаконний судовий орган — «Волчанский районный суд Харьковской области». Зрадниця обійняла у ньому посаду «председателя».

Суддя провела збори працівників суду, де агітувала працювати на окупантів. Зрадниця також додала, що вона буде проходити курси підвищення кваліфікації суддів безпосередньо на території РФ, а після повернення — особисто прийматиме іспит від кожного працівника на знання законодавства РФ.

Суддя повідомила, що для роботи у суді під її головуванням необхідний паспорт громадянина РФ та закликала підлеглих якнайшвидше його отримати. У приміщенні суду зрадниця навіть організувала пункт приймання документів для отримання російських паспортів.

На початку вересня вона склала штатний розпис та список працівників незаконного судового органу та надіслала всі документи двом псевдоочільникам — «главе ВГА Харьковской области» і «главе ВГА Волчанского района Харьковской области».

Після деокупації Вовчанська зрадниця разом з російськими військовими втекла на територію держави-агресора.

Обвинувачену судитимуть заочно у Чутівському районному суді Полтавської області.

Досудове розслідування проводили слідчі другого слідчого відділу територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві та Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура