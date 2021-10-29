Кіберполіція викрила транснаціональне злочинне угруповання у нанесенні іноземним компаніям $120 мільйонів збитків

Використовуючи програмне забезпечення типу Ransomware, фігуранти здійснили атаки на понад 50 компаній у країнах Європи та Америки. Припинити злочинну діяльність групи вдалося в ході міжнародної поліцейської операції. За скоєне зловмисникам може загрожувати до 12 років за ґратами.

Кримінальне правопорушення викрили співробітники Департаменту кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції, представниками Офісу Генпрокурора, із залученням колег з Європолу, Євроюсту, правоохоронцями Республіки Франції, США, Нідерландів та Норвегії.

Зловмисники здійснювали атаки вірусом-вимагачем на компанії у країнах Європи та Америки. За відновлення доступу до закриптованих даних вимагали викуп у криптовалюті. Фігуранти отримували контроль над комп’ютерними системами компаній, використовуючи їхні вразливості.

До складу угруповання входило 11 осіб. Двоє з них здійснювали безпосереднє розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, частина – підтримували роботу серверів та допомагали виводити гроші, отримані незаконним шляхом.

Збитки, завдані потерпілим, сягають 120 мільйонів доларів. Серед потерпілих – компанії Франції, Норвегії, Німеччини, Швейцарії, Нідерландів, Великобританії та США.

Із залученням спецпідрозділу ТОР патрульної поліції проведено 28 обшуків за місцями мешкання фігурантів та в їхніх автівках. Обшуки проходили на території міста Києва, Київської, Волинської, Тернопільської, Харківської, Запорізької та Донецької областей.

Одночасно було проведено обшук у Швейцарії в помешканні спільника угруповання.

За результатами вилучено комп’ютерну техніку, жорсткі диски, мобільні телефони, банківські картки, автівки.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку), ч. 4 ст. 189 (Вимагання), за ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Фігурантам може загрожувати до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.

Департамент кіберполіції Національної поліції України