На Тернопільщині членів злочинної групи судитимуть за серію розбійних нападів і грабежів

Жертвами зловмисників ставали особи, які здійснювали валютні операції. За скоєне обвинуваченим може загрожувати до 15-ти років позбавлення волі.

Діяльність злочинної групи та її учасників викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області та слідчі обласної поліції.

Як встановили правоохоронці в ході досудового розслідування, до Тернополя зловмисники приїхали на початку 2020 року та винайняли житло. Організували діяльність угруповання двоє рідних братів. Серед їхніх спільників — мешканець сусіднього регіону, який виконував функцію водія. «Працювали» зловмисники на території Тернополя. Більшість потерпілих – особи, які здійснювали валютні операції.

Діяли за попередньо визначеним планом: підшукували потерпілих, вивчали їхній щоденний маршрут, аналізували місця розташування камер спостереження. Потім обирали місце без свідків, нападали та відбирали гроші. Учасники злочинної групи намагалися приховати свою діяльність. Після кожного нападу вони змінювали місце проживання та не виходили з помешкання.

Перший потерпілий звернувся до поліції ще у травні минулого року – йому нападники завдали понад сорок ударів і відібрали 80 000 гривень. Крім цього, у серпні відібрали у двох осіб 15 000 доларів США та 50 000 гривень.

Наприкінці листопада 2020 року правоохоронці провели масштабну спецоперацію для затримання зловмисників. За її результатами було вилучено речові докази з останнього злочину, який вони скоїли напередодні затримання. Вчасно проведена спецоперація завадила учасникам угруповання уникнути покарання. Після останнього нападу вони планували залишити Україну — придбали квитки на літак Львів-Баку.

На підставі отриманих в ході досудового розслідування доказів трьом фігурантам слідчі повідомили про підозру, а суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На даний час слідство завершено. За погодженням із Тернопільською обласною прокуратурою обвинувальний акт скеровано до суду. Організаторам та учаснику злочинного угруповання інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 186 (грабіж) та ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Обвинуваченим може загрожувати до 15-ти років ув’язнення.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України