На Миколаївщині поліцейські розшукали нападника, який вчинив розбій та ховався у лісосмузі

23 жовтня, ввечері, до сектору поліцейської діяльності № 1 Вознесенського районного управління поліції надійшов сигнал від місцевої мешканки про те, що в дворі будинку по вул. Степова у селі Виноградівка Вознесенського району невідомий чоловік спричинив ножове поранення 31-річному власнику будинку.

З’ясовуючи обставини події, правоохоронці встановили, що 26-річний раніше судимий місцевий мешканець, спочатку, погрожуючи ножем, вимагав у потерпілого грошові кошти, а, після того, як той сказав, що грошей немає та ще й впізнав односельця, зловмисник завдав чоловіку удар ножем у живіт та втік.

Впродовж тижня нападник переховувався від правоохоронців. Вчора, 29 жовтня, оперативники та дільничні офіцери поліції розшукали його у лісосмузі.

Раніше зловмисник вже притягувався до кримінальної відповідальності за різні злочини, у т.ч. за зґвалтування, за яке був засуджений до 7 років 6 місяців ув’язнення, однак уникав відбування покарання.

За фактом розбійного нападу, поєднаного із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, триває розслідування кримінального провадження (4 ст. 187 КК України).

Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нині нападник перебуває у СІЗО Миколаєва.

Вознесенське районне управління поліції