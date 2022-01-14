На Миколаївщині припинено діяльність мініспиртзаводу

Виробничі потужності заводу дозволяли виготовляти до 300 літрів спирту щодоби.

У рамках спецоперації «Акциз» співробітники поліції разом з іншими правоохоронцями проводять заходи з протидії кримінальним правопорушенням у сфері обігу спирту, лікеро-горілчаних та тютюнових виробів. Відтак оперативники управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області та слідчі обласної поліції викрили підпільну діяльність мініспиртзаводу. Знаходився він у місті Нова Одеса, а організував його діяльність місцевий мешканець.

Крім того, чоловік налагодив функціонування цеху з виготовлення на його основі фальсифікованих алкогольних напоїв елітних торгових марок, а саме горілка, бренді, віскі та коньяк. Виробничі потужності заводу дозволяли виготовляти до 300 літрів спирту щодоби.

За місцями розташування підпільного мінізаводу та цеху, а також проживання організатора поліцейські провели санкціоновані обшуки. Вилучили 3 500 літрів спиртової суміші та готової фальсифікованої продукції, спецобладнання, понад 2,6 тонн сировини та барвників, а також 2 000 одиниць пакувального матеріалу типу Bag-in-Box під елітні спиртні напої.

Досудове розслідування продовжується, встановлюються канали збуту фальсифікованої алкогольної продукції та коло причетних осіб. Кримінальне провадження відкрите за ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України